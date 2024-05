Ruba prodotti di bellezza e antizanzare: arrestato

Ha rubato una decina di confezioni di spray antizanzare e altri prodotti per i capelli per 250 euro, ma è stato fermato da un agente della polizia locale fuori servizio e arrestato dai colleghi di Rho. In manette è finito un 27enne ghanese con diversi precedenti per irregolarità sul territorio italiano. Il giovane è entrato in un negozio del centro commerciale Rhocenter. Ha girovagato tra gli scaffali, afferrato i prodotti e li ha nascosti in uno zaino. Una volta arrivato alle casse ha cercato di oltrepassarle senza saldare il conto e l’addetto alla sicurezza ha tentato di fermarlo, ma il 27enne è scappato verso l’uscita del centro commerciale. È stato bloccato da un agente che prima lavorava al comando della polizia locale di Rho e ora a Paderno, in quel momento fuori servizio. Ro.Ramp.