Rondinella, riapre il centro aggregativo

Dopo anni di chiusura, la sede dell’ex circoscrizione Rondinella ha riaperto i battenti con una nuova funzione, quella di centro aggregativo multifunzionale. Il Cam Rondinella era un obiettivo dell’amministrazione fin dallo scorso mandato, quando aveva aperto invece quello della Pelucca Villaggio Falck, poi chiuso nonostante la presenza di associazioni. La piccola sede di viale Matteotti 496 dovrà diventare uno spazio di socialità e aggregazione per gli anziani, da ormai decenni orfani di luoghi di ritrovo nel quartiere, dopo la dismissione della bocciofila e delle sale della parrocchia.

Ad animare il centro ricreativo sarà l’associazione Crescere Insieme, che già gestisce il doposcuola sportivo e gratuito nei plessi cittadini."Sono tante le attività che promuoveremo per il benessere e l’inclusione degli anziani – ha spiegato Barbara Marzano –. Vogliamo rispondere ai bisogni specifici del quartiere. Qui le persone troveranno uno spazio aperto per partecipare a tornei di carte o altri giochi, per incontrarsi e non solo. Proporremo anche gite fuori porta". La struttura è stata ristrutturata anche grazie a un contributo di Regione Lombardia di 40mila euro. Resta però ancora da sistemare il piano interrato, dove oggi non si può accedere. "Per questa prima fase saremo un po’ ristretti, ma era importante inaugurare questo luogo per restituirlo agli anziani della Rondinella, che per anni sono rimasti in piazza senza una sede per ritrovarsi – sottolinea Antonio Romeo –. Quando poi apriremo anche sotto potremo ampliare l’offerta delle attività e organizzare anche serate danzanti nel salone interrato". Il Cam Rondinella, attivo da oggi, sarà aperto dal lunedì al venerdì: la mattina, dalle 9,30 alle 12, in cui saranno proposti anche dei corsi di varia natura, e il pomeriggio dalle 15 alle 18 con attività più "libere", come giochi, tornei di carte, lettura dei giornali. L’inaugurazione ha visto la presenza di centinaia di persone. "Aspettavamo da anni questo momento – le parole degli anziani –. Ci stringeremo, faremo i turni per ora, ma almeno abbiamo un posto".

La.La.