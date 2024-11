Rogoredo, minaccia addetto dei bagni della stazione per farsi consegnare l’incasso: arrestata

Milano, 7 novembre 2024 – Martedì 5 novembre, in mattinata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, hanno notato una 34enne mentre scappava, inseguita da un addetto alle pulizie della stazione che, dopo aver ritirato l’incasso all’interno dei bagni a pagamento, è stato minacciato dalla donna con un coccio di bottiglia perché voleva che le consegnasse i soldi. I poliziotti hanno fermato la donna. E' stata accompagnata presso la casa circondariale di Milano San Vittore in attesa di convalida.

Il giorno dopo, nel primo pomeriggio, gli agenti della Polfer di Milano in servizio presso la stazione di Milano Centrale, durante un servizio antiborseggio in abiti civili, hanno notato invece un 22enne mentre entrava e usciva da alcuni negozi, prestando attenzione alle borse ed altri effetti personali dei clienti. Giunto in Corso XXII Marzo, l’uomo è entrato in un esercizio commerciale e, avvicinandosi al bancone, si è impossessato del telefono di una commessa, coprendolo con la propria sciarpa per poi allontanarsi. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno recuperato il cellulare, restituendolo alla legittima proprietaria, mentre il 22enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.