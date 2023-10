Robecco sul Naviglio, allarme per un fienile in fiamme: vigili del fuoco al lavoro da ore

Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 8 circa di questa mattina nel fronteggiare un incendio sviluppatosi in un fienile di 700 mq in via Don Primo Mazzolari, a Robecco sul Naviglio, alle porte di Milano.

Il fuoco nel casolare ha provocato una grande nube di fumo visibile a distanza di chilometri che ha subito allertato gli abitanti della zona. Immediata la segnalazione ai Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.

Le fiamme hanno distrutto l'intero casolare e sono ancora divampanti. Stando a quanto si apprende infatti, non si sa quando l’incendio potrà essere essere spento: ci vorranno ancora alcune ore per domare le fiamme per la presenza del fieno che continua ad alimentare le lingue di fuoco. Sul posto è stato dislocato anche il personale del Movimento Terra.