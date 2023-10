Riutilizzo e riciclo: all’abbazia di Mirasole c’è Opera con Gusto

Domani nell’Abbazia di Mirasole appuntamento con la sesta edizione di “Opera con Gusto”: evento organizzato dal G.a.s. col patrocinio e il supporto dei Comuni di Opera, Locate di Triulzi e Pieve Emanuele. Filo conduttore dell’evento sarà l’Economia circolare in tutti i suoi aspetti. L’obiettivo è quello di far conoscere le opportunità con esempi realizzati concretamente e i vantaggi economici e ambientali di un’economia che basa il sistema produttivo e di consumo sui principi delle “4r”: riduzione dei consumi, riutilizzo e riciclo di prodotti, recupero di materiali. Non mancheranno le aree tipiche: il mercato con i produttori agricoli e gli allevatori, lo street food e la musica degli alunni della Dante Alighieri.