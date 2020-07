Milano, 19 luglio 2020 - Gli agenti della Squadra mobile di Milano stanno indagando sulla morte di un uomo di 44 anni del Bangladesh trovato agonizzante nella serata di ieri in via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano al termine di una rissa. Accanto alla vittima sono infatti stati trovati un martello e delle catene mentre i partecipanti alla rissa, all'arrivo dei poliziotti, erano già scappati.

L'uomo, trasportato dagli operatori del 118, è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Paolo ma sembra non avesse tracce visibili di violenza sul corpo. L'autopsia stabilirà se è stato colpito con qualche oggetto trovato suo posto o invece sia morto per un malore. Secondi alcuni testimoni i partecipanti alla rissa erano in sei.

