Rissa fuori dal pub: coppia all’ospedale

Tre fra risse e aggressioni un fine settimana violento per il Sud Milano. A Locate un uomo e una donna sono finiti all’ospedale dopo una rissa avvenuta la notte fra sabato e domenica in via Armando Diaz all’esterno di un pub della città. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo di 53 anni e una donna di 60 sono stati coinvolti in una rissa, avvenuta alle 2.30 poco dopo la chiusura del locale. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 di Milano e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese.

Le due persone rimaste ferite sono state trasportate all’ospedale Predabissi di Melegnano. Quella accaduta in via Diaz è solo l’ultima di una lunga serie di aggressioni e risse che avvengono in quella zona. Secondo alcune indiscrezioni nell’aggressione sarebbe rimasta coinvolta anche una terza persona.

Una notte violenta seguita da una mattinata con altre due aggressioni. Poco dopo l’alba a Lacchiarella, in via XXV Aprile, anche in questo caso per motivi ancora sconosciuti, un 56enne è stato aggredito e malmenato e mandato ed è finito punto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un’ambulanza della Croce Bianca di Binasco e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dall’Humanitas. Infine un ragazzo di 25 anni è stato aggredito forse per un diverbio stradale. Il fatto è accaduto in via Curiel a Rozzano, alla spalle dell’area commerciale.

Mas.Sag.