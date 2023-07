Rispunta il murale per Berlusconi "Subito vandalizzato"

Fatto, subito vandalizzato e rimosso in meno di quarantott’ore la scorsa settimana, con proteste di Forza Italia e giallo sugli autori della mano di vernice grigia che aveva coperto il murale dedicato a Silvio Berlusconi da aleXandro Palombo, dato che Palazzo Marino non aveva disposto alcuna rimozione. Parliamo, per chi faticasse a raccapezzarsi, del murale di via Volturno all’Isola, che raffigura il Cavaliere nell’atto d’intitolarsi da solo la via in cui è cresciuto. L’attivissimo ufficio stampa di Palombo aveva appena fatto in tempo a comunicare urbi et orbi che il murale era "riapparso", con Berlusconi che riproduce il gesto delle corna, che ha dovuto mandare l’aggiornamento: "In meno di 4 ore è stata vandalizzata anche la seconda versione". Con una pennellata di vernice bianca, si evince dalla prova fotografica in allegato.