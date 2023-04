Riscaldamento, rifiuti, energia 50 globi in mostra: via ai voti

Parte da Rozzano We Planet, 50 globi per un futuro sostenibile al Fiordaliso. Da ieri al 1° maggio il centro commerciale ospita un evento dedicato allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. In mostra diciotto globi decorati da artisti e designer, parte integrante della mostra didattica, e trentadue realizzati con materiali di riciclo da ottocento bambini delle scuole primarie di Rozzano. In galleria sono esposti dal 15 aprile al 1° maggio diciotto globi realizzati in plastica riciclata, corredati da pannelli informativi, elaborati da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera e da famosi artisti e designer. Ogni globo racconta le più significative questioni di sviluppo sostenibile: risparmio energetico, smaltimento dei rifiuti, riscaldamento globale. Sono ottocento i piccoli artisti delle scuole primarie di Rozzano coinvolti nell’evento per la realizzazione dei globi e per le visite guidate, durante le quali potranno apprendere e approfondire le tematiche riguardanti il riciclo e la salvaguardia dell’ambiente. I bambini hanno decorato i trentadue globi utilizzando materiale di recupero (carta, plastica, ferro, alluminio, rame, vetro, sassi etc.). I clienti del centro commerciale potranno votare l’opera migliore utilizzando un totem multimediale installato per l’occasione al Fiordaliso. Le cinque classi che riceveranno il maggior numero di voti avranno in premio una gift card dal valore di 150 euro."La cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente sono valori importanti, che il nostro centro commerciale pone come priorità" - ha commentato Ilic Ravagnani, direttore del Fiordaliso -.

Massimiliano Saggese