Un sogno che prende forma: YouSport regala nuovi campi da gioco alla scuola Rinnovata Pizzigoni

Milano – Un donatore scende in campo per la riqualificazione del campo da basket outdoor e del campo da calcetto outdoor di pertinenza dell’Istituto comprensivo “Rinnovata Pizzigoni”. Si tratta di YouSport, un’associazione sportiva e di promozione sociale fondata il 29 luglio 2020 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva. YouSport è pronta a sborsare 259.413 euro per realizzare a propria esclusiva cura e spese, nonché a redigere, sempre a propria cura e spese, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, e a realizzare l’intervento di riqualificazione. Un intervento che sarà donato al Comune una volta che la la riqualificazione sarà ultimata e collaudata.

Una visione dall’alto dell’area a fianco della scuola dove sono presenti i due campi

Palazzo Marino ha accettato la donazione di YouSport con una delibera di Giunta approvata giovedì. Nell’atto si legge che “YouSport si accollerà in modo esclusivo l’onere del pagamento dei corrispettivi delle opere descritte nel progetto, alla sola condizione che i campi sportivi riqualificati in esito alla realizzazione delle opere siano destinati e messi a disposizione gratuitamente a favore dell’Istituto comprensivo “Rinnovata Pizzigoni” nell’orario scolastico, e, fuori dall’orario scolastico, siano concessi, secondo le ordinarie procedure di gestione degli spazi scolastici previste dall’Amministrazione, in uso a enti terzi con finalità sociali, coerenti con gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Nel documento tecnico allegato all’atto dell’esecutivo comunale, viene precisato che oltre alle manutenzioni ordinarie sono previste riqualificazioni più incisive sui due campi sopracitati. La riqualificazione del campo di basket esistente, attualmente descrivibile come un’area di gioco su lastroni/porzioni di calcestruzzo ammalorato e dissestato con vistosi avvallamenti, mentre le strutture metalliche di supporto dei tabelloni e canestri del basket sono ancora in buono stato. “Il campo – si legge ancora nel Piano di fattibilità tecnico economica – viene riqualificato con un nuovo sottofondo e finitura di gioco tenuti da una nuova cordolatura in calcestruzzo armato ed una canalina di raccolta acque forellata all’intradosso per dispersione sul lato tribune. Si aggiungono due pali di illuminazione, rivolti a proiettare i campi spalle alla via Francesco Ardissone per evitare inquinamento luminoso.

Non è finita. La donazione prevede anche la completa riqualificazione di campo da calcetto esistente, attualmente un’area di gioco su prato verde con fosse ed avvallamenti e porte da calcetto. I lavori realizzeranno un vero campo da calcetto recintato, con uno strato drenante di stabilizzato di varia pezzatura contenuto da una cordolatura in calcestruzzo armato che faccia anche da supporto alla recinzione perimetrale. Saranno aggiunti due pali di illuminazione, rivolti a proiettare i campi spalle a via Francesco Ardissone per evitare inquinamento luminoso.