Ringraziamento e spesa sospesa per la Caritas

Non è esattamente il Thanksgiving dei Piligrim Fathers, che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti (ma in Canada il secondo lunedì d’ottobre), eppure il senso della Giornata del Ringraziamento istituita dalla Coldiretti 74 anni fa e diventata la sua festa-bandiera, fatta poi propria dalla Cei nel 1975, è in effetti una celebrazione in chiave moderna della festa del raccolto. Che ieri ha invaso il centro di Milano in piazza dei Mercanti, con mostre e laboratori didattici gratuiti per i bambini sulla stagionalità e le erbe aromatiche e il Farmers’ Market a vendere per tutto il giorno formaggi, frutta, verdura, miele, pane e prodotti da forno, farine antiche, salumi, carne e vino a filiera corta. A gustarli non saranno solo i milanesi e i turisti che li hanno acquistati, dato che è stata ripetuta l’iniziativa della "spesa sospesa" grazie alla quale i clienti hanno comprato anche alimenti da destinare alle famiglie bisognose della città attraverso la Caritas.

Alle 16.30 c’è stata la consegna dei pacchi confezionati con i prodotti della "spesa sospesa" ai responsabili della Caritas Ambrosiana, e alle 17.30 il momento più solenne con la messa in Duomo, concelebrata dall’arcivescovo Mario Delpini e da don Matteo Vasconi, consigliere ecclesiastico della Coldiretti per le province di Milano e Brianza, durante la quale gli agricoltori hanno chiesto la benedizione sui prodotti della stagione appena conclusa e sui prossimi lavori in campagna.

Gi.Bo.