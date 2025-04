Ricercato per rapina inseguito e bloccato

Si trovava alla fermata della metropolitana di Cologno Sud quando, alla vista dei carabinieri, ha provato a scappare e a mimetizzarsi tra i pendolari. Un comportamento che ha destato i sospetti dei militari, che lo hanno così raggiunto a piedi e controllato.

L’uomo è un 38enne di origini egiziane, residente a Milano, sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, emessa nell’aprile del 2024. Da ormai un anno, quindi, lo straniero era formalmente ricercato. Per lui sono così scattate le manette e ora si trova in carcere.

In questi giorni, i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese, con l’ausilio dei militari della compagnia di intervento operativo di Milano, hanno eseguito un approfondito controllo a tappeto nelle zone a maggior affluenza della città, comprese le tre fermate della linea verde del metrò.