Rho Soccorso: intesa sulla sede per altri 5 anni

Rinnovato per altri cinque anni l’accordo tra il Comune di Pogliano e l’associazione di pubblica assistenza Rho Soccorso per la concessione in comodato d’uso gratuito della sede di via Dante. L’importante rinnovo è stato sottoscritto dal sindaco Carmine Lavanga e dal presidente dell’associazione, Fabrizio Pregliasco durante la tradizionale festa di Natale. Presente anche l’ex sindaco Vincenzo Magistrelli, che per primo aveva voluto e concesso i locali nell’ex scuola rossa a Rho Soccorso nel 2013. Era stata l’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ad assegnare le nuove postazioni relative al servizio di soccorso sanitario. In base ad analisi statistiche nell’hinterland rhodense Areu aveva individuato due postazioni dove localizzare le ambulanze: una a Rho (sede storica) e l’altra a Pogliano, assegnata a Rho Soccorso. Lo scorso anno sono stati svolti 2.335 servizi e 1.148 servizi secondari di trasporto sanitario. Complessivamente Rho Soccorso ha 214 volontari, 11 “dipendenti“ e 4 giovani del servizio civile che resteranno fino a maggio prossimo, 5 ambulanze per soccorso sanitario, 2 mezzi trasporto disabili, 2 auto per trasporto visite pazienti autosufficienti.

Ro.Ramp.