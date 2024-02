Rho, Antonietta Fetti festeggia 104 anni. Il sindaco Orlandi: “Un orgoglio per la città”

Rho (Milano), 1 febbraio 2024 – E' Antonietta Fetti la rhodense più longeva in città, nei giorni scorsi ha festeggiato 104 anni. Ma non è l'unica, a Rho vivono altre 32 persone che hanno superato la soglia del secolo di vita. Un’altra signora compirà 104 anni in luglio, altri sei vanno per i 103. Insomma un piccolo grande record per una città da poco più di 51mila abitanti.

"Sono felice per tutti questi centenari. Un vero orgoglio per la città", commenta il sindaco Andrea Orlandi che, anche questa volta, è voluto andare di persona a fare gli auguri all'ultracentenaria che vive nella frazione di Lucernate.

La signora Fetti nata in provincia di Padova nel 1920 è arrivata in città dopo il matrimonio con Guarino Disarò, per trovare lavoro.

"Cercavamo due stanze per vivere, ma non si trovavano facilmente: dormivamo dai cognati che stavano in alcune stanze di una cascina - racconta la 104enne - Alla fine ho proposto io di acquistare un pezzetto di terra e mi hanno ascoltato: il proprietario è stato disponibile e, grazie all’aiuto economico del cognato di mio marito e del suo datore di lavoro, siamo riusciti a costruire una entrata, la camera e la cucina. Venne qui anche il fratello di mio marito, Rho ci ha dato tante possibilità".

Sabato scorso per festeggiare i 104 anni di Antonietta sono arrivati da Padova alcune nipoti, le figlie di una sorella, che si sono unite alle famiglie dei figli. "Non pensavo venisse davvero il sindaco a portarmi i fiori e gli auguri, credevo mandasse qualcuno, ne sono onorata - commenta Antonietta Fetti - Io ce la metto tutta, ho 104 anni e cerco di stare bene".