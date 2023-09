Resta grave la ciclista investita a Milano: Monguzzi: "Subito Zona 30"

Resta in condizioni gravi, in prognosi riservata, la donna ucraina di 43 anni investita da una Smart in corso XXII Marzo mercoledì all’ora di pranzo mentre era in sella alla sua bici. Finita schiacciata tra un palo della segnaletica e il marciapiedi dopo essere stata presa in pieno dall’auto che ha perso il controllo ribaltandosi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con fratture multiple e lesioni che hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Feriti lievemente anche l’autista della Smart, una donna di 73 anni, e il passeggero di 78. Il giorno prima aveva perso la vita Francesca Quaglia, ciclista di 28 anni falciata da un camion in viale Caldara. E tutta la comunità ciclistica si è radunata in strada due volte: "Basta morti". Il sindaco Sala ha già aperto al dialogo con il Governo per rendere più sicure le strade per i ciclisti. "Ma gli studi per la Milano a 30 all’ora – commenta Carlo Monguzzi (Verdi) – ci sono già. E ci sarebbero 1500 incidenti in meno all’anno: agire subito". M.V.