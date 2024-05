Regolamento dei negozi. Il via libera del Consiglio

Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta di lunedì, il “Regolamento per la disciplina delle zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda”. Un regolamento atteso da circa 12 anni e che ha l’obiettivo di rendere la programmazione e l’organizzazione dell’insediamento di nuove attività in città più equilibrata e sostenibile. Il Regolamento, composto da 20 articoli, entrerà in vigore tra 90 giorni: disciplina il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali in alcune aree della città tutelate. L’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello commenta: "Grazie a un percorso condiviso, dopo numerosi confronti anche con i consiglieri di maggioranza e opposizione e con le associazioni di categoria, che ringrazio, abbiamo approvato questo regolamento che la città attende da 12 anni. Un regolamento che guarda al futuro e ad uno sviluppo più equilibrato e sostenibile della città".