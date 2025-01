Re Magi a cavallo e vecchina volante

Dai Magi a cavallo alla befana sulla teleferica: svariate e pittoresche le iniziative in programma nella giornata di oggi, per la festa dell’Epifania. A Tribiano l’appuntamento è alle 15 al parco di via Freud, dove una befana “volante“ calerà dall’alto attraverso il cavo di una teleferica lunga 100 metri, installata grazie alla collaborazione della Protezione civile. Uno spettacolo che promette di divertire adulti e bambini. Con l’occasione, la biblioteca comunale resterà aperta e offrirà un omaggio a tutti coloro che prenderanno un libro in prestito.

Suggestioni anche a Melegnano, dove alle 15 un corteo di Re magi a cavallo partirà dalla palazzina Trombini e arriverà fino alla basilica di San Giovanni, per la simbolica consegna dei doni a Gesù bambino. Seguirà, alle 16, uno spettacolo di magia all’oratorio di via Lodi. Organizza l’associazione Amame, specializzata nel sostegno ai malati di Alzheimer.

Sempre a Melegnano, oggi è l’ultimo giorno utile per poter ammirare la Casa di Babbo Natale, grande spettacolo luminoso allestito da Massimiliano Goglio in via dei Platani 31. Le oltre 560mila luci a led che vanno a formare la suggestiva composizione natalizia resteranno accese, come da copione, dalle 17 alle 21.

A Peschiera Borromeo sarà la biblioteca di via Carducci ad accogliere i bambini con una serie di laboratori, a cura della cooperativa sociale Eureka: l’appuntamento è alle 16. Alla stessa ora a San Giuliano, allo SpazioCultura di piazza Vittoria, si potrà assistere allo spettacolo per bambini “Aspettando la befana, ascoltiamo le sue storie“.

A San Donato, come da tradizione, un gruppo di befane in moto farà visita ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico San Donato. Sempre a San Donato alle 20.30 in Cascina Roma concerto con il trio composto da Marcella Schiavelli (violoncello), Francesco Borali (violino) e Stefano Miceli (pianoforte).

Alessandra Zanardi