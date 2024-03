Rassegne e spettacoli. Potenziato “Il Pertini”

Sempre più potenziato il Centro culturale Il Pertini, luogo di incontro quotidiano per un pubblico numeroso e variegato che va dai bambini piccoli ai giovani, fino alle persone più avanti con l’età. Anche quest’anno sarà al centro dell’interesse con la consueta attività bibliotecaria, rassegne culturali, presentazioni di libri, reading e spettacoli di autori di rilievo nazionale. Oltre ai contributi al consorzio bibliotecario di oltre 270mila euro, le attività del 2024 saranno integrate da alcuni importanti progetti: "Book for place" e "Più che un libro! La comunità che legge", per un totale di circa 200mila euro, destinati alle iniziative che si svolgeranno sia all’interno del centro culturale che sul territorio.

Tra i nuovi palinsesti anche "Urban Opera", finanziato dal ministero per 300mila euro con l’obiettivo di coinvolgere le scuole con la collaborazione di 15 partner per promuovere la conoscenza della musica lirica attraverso eventi versatili, divertenti e culturalmente accessibili a tutti e diffusi sul territorio. La stessa civica scuola di musica conferma la qualificata e variegata proposta di corsi per numerosi strumenti musicali, a cui si aggiungono concerti ed esibizioni musicali con un investimento di 250mila euro. "Un’offerta culturale ricca, all’altezza delle aspettative e capace di andare incontro agli interessi di un pubblico variegato - sottolinea l’assessore alla Cultura Daniela Maggi -. La nostra proposta per il 2024 mira a garantire tutte le attività già consolidate, valorizzando al meglio i poli culturali di eccellenza. Nonostante il difficile momento che ci troviamo ad affrontare, abbiamo deciso di non operare tagli o ridimensionamenti: la spesa sulla cultura vede complessivamente 2.540.000 euro".La.La.