Rapinavano hotel e supermercati a bordo di auto rubate: tre arresti a Milano, tra loro un minorenne

Rho (Milano), 24 luglio 2023 - Determinati. Pianificavano le rapine nei minimi dettagli. Armati di pistola, con il volto coperto da passamontagna, rapinavano hotel supermercati e cittadini, a bordo di auto rubate che poi incendiavano. Almeno 14 i colpi. Tre rapinatori, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, rispettivamente, dai Gip del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Sono accusati, in concorso tra loro, dei reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione illegale di armi e incendio. Le indagini sono iniziate dopo la rapina dell'8 gennaio 2022 in un hotel a Pero. Come mostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i tre malviventi, armati di pistola, prima si erano impossessati del denaro contante contenuto nella cassa dell’hotel e di due casseforti, che hanno trascinato all'esterno e caricato in auto. Infine hanno rapinato anche clienti che in quel momento stavano effettuando il check-in. Dopo aver rubato quasi 2.900 euro, i tre erano fuggiti a bordo di un’auto rubata, poi data alle fiamme. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Rho, condotte anche mediante attività tecniche, hanno consentito di documentare l'operatività della banda, composta da tre soggetti e accertare che avevano pianificato e realizzato numerose rapine ai danni di hotel, supermercati, esercizi commerciali e privati cittadini, utilizzando sempre autovetture rubate.

Sono stati ricostruiti 5 episodi di ricettazione di auto, tutte successivamente incendiate, un furto aggravato di auto e 14 rapine, consumate e tentate nel territorio delle provincie di tutte aggravate dall’uso delle armi, messe in atto tra gennaio e marzo del 2022, che hanno fruttato ai malviventi oltre 50 mila euro. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato una pistola Taurus modello 38 Special, anche questa rubata all'interno di un'abitazione, persa durante la fuga dei malfattori nel corso di un tentativo di rapina ai danni di un hotel di Lissone il 19 gennaio 2022.Gli arrestati maggiorenni sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore mentre il minore è stato accompagnato presso una comunità.