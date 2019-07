Milano, 3 luglio 2019 - Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia per 10 rapine in farmacie commesse tra ottobre 2018 e maggio 2019 a Milano, in particolare nella zona di Comasina e Greco-Turro. Gli investigatori della Squadra mobile e dell'ufficio analisi dell'Anticrimine hanno chiamato l'indagine "Gentleman" perché nella maggior parte dei casi il rapinatore ha agito con modi pacati senza minacciare i presenti. Atteggiamento che è leggermente cambiato, diventando più aggressivo, con l'aumentare dei colpi e della sicurezza.

Il 53enne agiva a volto scoperto facendo intendere di avere una pistola che però non ha mai mostrato. Entrava nella farmacia simulando una conversazione al cellulare per studiare la situazione e al momento giusto entrava in azione. I poliziotti lo hanno arrestato il 6 maggio in flagranza in piazza Gasparri, poco dopo è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma e il 31 maggio - secondo quanto accertato dai carabinieri - ha commesso un'altra rapina a Limbiate (Monza). Per questo è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare che ieri è stata eseguita