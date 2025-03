Rapinata sul bus 80, cinque in cella

Cinque giovani egiziani sono stati fermati nei giorni scorsi dagli agenti di polizia perché ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso autunno ai danni di un’anziana a bordo di un bus di linea. Stando a quanto ricostruito dalle indagini degli investigatori della Questura, la vittima, una pensionata settantenne, è stata colpita violentemente dagli aggressori e depredata della collana d’oro mentre si trovava a bordo di un autobus della linea 80, come immortalato in un filmato girato da una delle telecamere installate sul mezzo pubblico.

Grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla figlia della donna, che in quel momento era insieme alla madre, e all’analisi approfondita delle immagini registrate dal circuito interno di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare i cinque presunti autori, che nelle ultime ore sono stati bloccati e portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.