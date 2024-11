Attacco con lo spray urticante per strappare la catenina d’oro: due arresti

Milano, 19 novembre 2024 – Accecato dallo spray urticante, fu costretto a cedere la collanina d’oro – valore 1.100 euro – a due sconosciuti. Ora i presunti autori del colpo, due ragazzi egiziani di 21 e 19 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata, con un’ordinanza firmata dalla gip di Milano Tiziana Gueli. Il raid risale alla sera del 30 giugno. Vittima dell’assalto fu un lavoratore che stava rientrando a casa con un collega in zona Isola.

A individuare i due ragazzi come presunti autori dell’attacco sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi-Venezia. L'aggressione era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza di una tabaccheria di piazzale Lagosta.

Gli investigatori hanno riconosciuto un diciannovenne noto alle forze dell’ordine, abituale frequentatore della zona. Durante un controllo nei giorni successivi gli agenti hanno trovato il 19enne con altri due ragazzi. Uno di questi, il ventunenne, è stato poi riconosciuto dalla vittima.

I due arrestati sono indagati per un'altra rapina simile subita da due studenti universitari in piazza Minniti, ancora in zona Isola. Per questo episodio la gip Gueli ha rigettato la richiesta di misura cautelare ritenendo che non ci sia convergenza nelle dichiarazioni delle vittime sulla "descrizione fisica, sull'abbigliamento e la condotta" degli indagati.