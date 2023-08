Milano, rapina una donna e poi si nasconde nei parcheggi della Regione Lombardia: arrestato 24enne

Un ragazzo di origine marocchina di 24 anni è stato arrestato giovedì mattina per aver rapinato una donna in centro a Milano. Il giovane le si è avvicinato senza farsi notare e le ha strappato il telefono di mano per poi fuggire nei parcheggi sotterranei della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia.

Gli agenti della polizia intervenuti dopo la segnalazione della donna rapinata lo hanno rintracciato nel parcheggio. A quel punto, sentitosi alle strette, il ventiquattrenne ha tentato di opporsi all’arresto con insulti e minacce ma è stato bloccato dai poliziotti. Ora è indagato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Milano è città italiana dove avvengono più reati. Il capoluogo lombardo registra 5.985 reati all’anno ogni 100.000 abitanti, battendo città come Torino, Roma, Napoli e Palermo. E malgrado complessivamente i delitti diminuiscano negli anni – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – questo non vale per reati comuni come scippi e rapine, che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 18 e 24 per cento.