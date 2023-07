Raid in Piazza Belfanti, 4 Uomini Rubano 70mila Euro da Negozio di Cellulari

L’auto a tutta velocità per fare da ariete. I colpi di martello contro le vetrine per completare l’opera. E la fuga con un bottino di circa 70mila euro. Sono gli elementi principali del raid andato in scena nella notte tra martedì e mercoledì in piazza Belfanti, in zona Romolo: nel mirino il negozio "Rider store", specializzato in vendita e riparazione di cellulari. A scoprire il furto sono stati due carabinieri del Nucleo Radiomobile, in pattuglia nella zona: attorno all’1.30, di passaggio di fianco al distributore Eni, si sono accorti che l’ingresso dell’attività commerciale era stato sfondato con una Fiat 500L, poi abbandonata sul posto dai ladri. Durante il primo rapido sopralluogo, i militari hanno recuperato il numero di telefono di uno dei proprietari, che è stato subito contattato: dalla visione delle telecamere esterne, a presidio della stazione di servizio, è emerso che a mettere in scena il blitz sarebbero stati almeno quattro uomini, con guanti e passamontagna, che sono entrati e usciti nel giro di pochi minuti e sono poi scappati in direzione sud a bordo di un’altra macchina di colore grigio.

La Fiat 500L è stata rubata qualche ora prima in zona San Cristoforo, ma l’intestaria non se n’era ancora accorta. Le indagini si concentreranno sull’analisi certosina dei filmati registrati dagli occhi elettronici, che hanno ripreso tutte le fasi del raid.