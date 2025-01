Ragazzi in scena per un ricordo della Shoah

Ancora una volta, a San Giuliano sono stati - e saranno - i ragazzi delle scuole i protagonisti delle iniziative per la Giornata della Memoria. Dopo gli eventi di lunedì scorso, con gli spettacoli degli alunni del comprensivo Enrico Fermi e del liceo Primo Levi, martedì 4 febbraio alle 19.30, allo SpazioCultura di piazza Vittoria, saranno i ragazzi della scuola serale Piero della Francesca ad esibirsi nella "Costruzione della memoria", una performance dedicata al ricordo della Shoah e alle pietre d’inciampo intese come strumenti per perpetrare la memoria della vittime. L’iniziativa è a ingresso libero.

"Come di consueto - osserva l’assessore all’Educazione Maria Grazia Ravara -, in questa dolorosa ricorrenza, sentiamo il dovere di coinvolgere le future generazioni perché conoscano quanto accaduto e per questo possano apprezzare ancora di più la libertà, senza mai darla per scontata. Un ringraziamento ai dirigenti e al personale scolastico che, ancora una volta, hanno collaborato col Comune per trasmettere importanti insegnamenti ai nostri ragazzi". "Viviamo in un momento storico segnato da guerre e violenza - aggiunge l’assessore alla cultura Nicole Marnini -, per cui occorre, ancora più intensamente, tenere viva la memoria su quei fatti che ci ricordano a cosa possono portare crudeltà e discriminazione".

A.Z.