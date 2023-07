Qui si coltivano grani “antichi“

Un evento speciale in un- a azienda speciale, dove, fra orzo, farro e frumento si è tornati a coltivare, qualche anno fa, anche alcuni grani antichi: mentana, gentilrosso, ardito, a bassissimo contenuto di glutine e dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Una produzione di qualità che "ha riportato sulle tavole sapori dimenticati" e ha ricollegato come un filo rosso capace di attraversare più di un secolo Maria Antonia Ceriani, alla guida di Cascina Claudina, ai suoi antenati. "Mio nonno Angelo nel primo Novecento li utilizzava, come raccontano vecchie carte del Comune. E anche il mio bisnonno, Giosuè". È nato così il recupero, un programma impegnativo che abbina elementi storici e gastronomici, "le varietà del passato – racconta la signora del green – preservano la tradizione agricola di casa, ma hanno anche un valore economico e imprenditoriale che va a intercettare l’interesse di quella platea sempre più ampia di consumatori alla ricerca di alimenti sani, di livello, e ricchi di proprietà alimentari". Lei li ha portati ai mercati di Campagna Amica e i milanesi ne vanno pazzi. Laboratori "con le mani in pasta" mostrano al pubblico preparazioni dal gusto inconfondibile, "sempre più apprezzate, sempre più ambite". Nel fine settimana gli amanti dei girasoli li vedranno direttamente sul campo. Bar.Cal.