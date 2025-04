Quanto è dolce dare una mano al canile

Fortunati

Uova e colombe pasquali in beneficienza per Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Milano. La Pasqua si avvicina e come ogni anno Morino Studio ha organizzato il Charity Easter Market & Dog’s Cocktail, evento speciale per i cani abbandonati ospiti del rifugio di Segrate. La serata benefica ha avuto come protagoniste colombe e uova di cioccolato artigianali in una vendita benefica per i quattro zampe più bisognosi. Infatti l’incasso della serata è stato interamente devoluto al canile. La Sala Puccini del Grand Hotel et de Milan ha fatto da cornice a questo evento di solidarietà e generosità, organizzato da Laura Morino, vicepresidente della LNDC-MI e titolare di Morino Studio. La serata ha visto una partecipazione calorosa di ospiti, amici degli animali e sostenitori, tutti uniti dal desiderio di offrire un aiuto concreto ai cani ospitati nel Rifugio di Segrate. Grazie alla vendita di dolci solidali e alla tradizionale pesca benefica ‘Qua la Zampa’, sono stati raccolti fondi preziosi per l’acquisto di attrezzature fondamentali per la sala chirurgica del rifugio, tra cui una barella in acciaio inox, una bilancia digitale e un generatore per interventi chirurgici. Il ricevimento è stato possibile grazie all’ospitalità di Daniela Bertazzoni, titolare del Grand Hotel et de Milan, che ha messo a disposizione gli splendidi spazi della sala Puccini e ha offerto un ricco cocktail in un’atmosfera elegante e accogliente. "Questa serata ha dimostrato ancora una volta quanto il cuore dei milanesi batta per gli animali in difficoltà. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito, donando non solo fondi, ma anche affetto e sostegno alla nostra causa", ha dichiarato Laura Morino. "L’entusiasmo e la grande affluenza hanno confermato il Charity Easter Market & Dog’s Cocktail come un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi solidali milanesi. Un successo che sprona a guardare al futuro con ancora più determinazione, per continuare a offrire agli amici a quattro zampe il supporto e le cure di cui hanno bisogno". Le ordinazioni dei prodotti solidali sono possibili anche a distanza, contattando il numero 0248110297 o via mail: legadelcane-mi@morinostudio.com.