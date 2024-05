Paura in piazzale Oberdan, molesta passanti e minaccia coppia con un punteruolo alla gola: arrestato 19enne somalo

Milano – Momenti di terrore in zona piazzale Oberdan a Milano. Tutto è successo sabato pomeriggio, quando la zona, a ridosso tra Corso Venezia e Corso Buenos Aires, era particolarmente affollata. Protagonista dell’episodio un giovane somalo, bloccato e arrestato dalla polizia locale. Il 19enne ha molestato i passanti urlando minacce contro “tutti gli italiani” e ha poi cominciato a infastidire pesantemente una coppia dicendo “datemi in soldi” e cercando di toccare la donna.

Il fidanzato ha reagito e l'aggressore gli ha puntato un punteruolo alla gola prima di essere bloccato e arrestato da due agenti del Commissariato Villa san Giovanni, impegnati in un servizio antidroga. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina e violenza sessuale e denunciato per danneggiamento aggravato. Con il punteruolo aveva infatti danneggiato le selle di alcune biciclette in sharing.