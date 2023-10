Prolungamento del tram 2 a Milano: ok da 50 milioni

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento del percorso del tram 2 curato da MM. Oggi la linea serve la tratta che va da piazzale Negrelli a piazza Bausan e viceversa. Il progetto di prolungamento, appena approvato dalla Conferenza dei Servizi, prevede che il tram, dal capolinea di Bausan, prosegua la sua corsa fino a toccare la stazione Bovisa di Ferrovienord e la stazione Villapizzone del passante ferroviario. Detto altrimenti: prende forma una vera e propria metrotranvia, come previsto dal Comune già con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato nel 2018. L’importo dei lavori era stato stimato in 36 milioni di euro nel 2021. Ma a distanza di due anni, a causa dei rincari nell’approvvigionamento delle materie prime, si dovrà fronteggiare un extracosto di 14 milioni di euro per una spesa totale di 50 milioni.

Gi.An.