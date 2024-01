Progetto Kintzugi per le malate oncologiche

Con il nuovo anno ripartono le iniziative del Rica Hub di Senago. Rica – Rigenerare Comunità e Abitare è un progetto che nasce per rispondere alle esigenze di diversi gruppi di cittadini del territorio. E’ finanziato dal bando periferie della presidenza del Consiglio ed è parte del più ampio intervento welfare metropolitano e rigenerazione urbana di Città Metropolitana. Le iniziative in partenza nel mese di gennaio sono il progetto Kintzugi, un sostegno di counceling rivolto alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie. Per appuntamenti contattare: 329-4422055 info@c6siloku.com. Viene confermato lo sportello assistenza Spid per chi ha problemi di accesso o nella registrazione. A questo si aggiunge lo sportello di assistenza familiare, tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30, su appuntamento anche per chi cerca un’assistente o per chi cerca lavoro: 345.1476313. Continua anche lo spazio immigrazione, tutti i martedì dalle 9 alle 13 su appuntamento ed è lo sportello che si occupa di dare informazioni e supporto per le procedure che riguardano i cittadini stranieri. L’iniziativa Family Hub è invece un punto di riferimento per informazioni, orientamento e supporto dedicato alle famiglie. L’altro appuntamento è "scambio libri e bigiotteria". All’Hub si trova un angolo dedicato per scambiare gratuitamente libri e bigiotteria, considerato una ventata di novità senza spendere e sprecare. Tutte le attività sono gratuite. L’ Hub Senago si trova in via Mantica 16/b ed è aperta: mercoledì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il referente, Raffaele al 348.6517049 o scrivere a hubsenago@gmail.com. Hub Senago è inoltre presente sulla pagina del social Facebook come RICA – Hub Senago!

Davide Falco