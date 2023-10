Principio d’incendio nella Rsa. L’allarme (stavolta) è scattato. Dodici anziani spostati di piano

Un principio d’incendio domato dal personale della Rsa, il fumo nel corridoio che ha fatto scattare il sistema d’allarme. Dodici anziani ricoverati nelle stanze al sesto piano della Rsa Virgilio Ferrari in via dei Panigarola 14, nel quartiere Corvetto, sono stati spostati in altri spazi della struttura mentre, fino alla tarda serata di ieri, sono proseguiti i rilievi dei Vigili del fuoco. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato. Non ci sarebbero, inoltre, danni alla struttura. L’episodio si è verificato nella residenza sanitaria “gemella“ della Casa per Coniugi, l’Rsa del Comune (ora chiusa e in parte sotto sequestro) gestita dalla cooperativa Proges dove la notte tra il 6 e il 7 luglio sono morti sei ospiti a causa del rogo divampato in una stanza. L’impianto di rilevazione fumi della Casa per Coniugi era guasto da tempo e anche su questo aspetto verte l’indagine della Procura di Milano per omicidio e incendio colposo a carico di responsabili della coop e degli uffici competenti di Palazzo Marino.

Dopo la tragedia sono stati effettuati lavori anche sul sistema antincendio della Rsa gemella, la Virgilio Ferrari, nell’ambito di un piano di manutenzione straordinaria in varie strutture per il quale il Comune ha stanziato 1.5 milioni di euro. E ieri l’impianto di rilevazione fumi "appena installato", ha reso noto Palazzo Marino, "ha correttamente funzionato e sono stati quindi subito allertati i soccorsi". Un altro alert, secondo fonti sindacali, era scattato nei giorni scorsi, forse a causa di un problema a una lampada, fortunatamente senza gravi conseguenze. "L’episodio è grave e poteva andare molto peggio – attacca Alessandro Verri, capogruppo della Lega –. Da mesi chiediamo l’istituzione della commissione speciale sulla manutenzione degli immobili comunali".

Andrea Gianni

Massimiliano Mingoia