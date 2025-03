Premio al libro “40 Vite” scritto da Enrico Ruggeri

Un riconoscimento dedicato all’opera e agli autori che hanno offerto un significativo contributo al mondo letterario e artistico italiano. Si tratta del "Premio Letterario Villa Ghirlanda", evento ideato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, che si è svolto nella cornice della Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda. La prima edizione ha visto la consegna del premio a Enrico Ruggeri per il suo libro "40 Vite", edito da La nave di Teseo nel 2024. "Un racconto inedito in cui l’autore intreccia la sua storia personale con quella della musica italiana e del nostro Paese, offrendo ai lettori uno spaccato intimista e affascinante della sua vita e carriera", si legge nelle motivazioni. L’autobiografia di Ruggeri narra quello che le sue canzoni non dicono: le emozioni, i desideri, le delusioni e i sogni di una carriera unica tra musica, televisione e letteratura. "Il libro è ricco di aneddoti e retroscena tra politica, attualità, compagni di strada, amori, persone deludenti e anime rare e un’unica passione assoluta, quella per la musica, travolgente, viscerale. Un’avventura meravigliosa che l’artista ha deciso di raccontare fino all’ultima pagina senza filtri e a cuore aperto". La.La.