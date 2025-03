Premiato il Breda di Sesto: "La città 30 funziona meglio con l’Intelligenza Artificiale"

Il premio speciale Microsoft al team “Lasciastare“ dell’istituto Breda (nella foto), che ha realizzato un progetto per rispondere alla sfida “Città 30“ a cura di Unipol Assicurazioni. La scuola ha partecipato a “Talents 4 social innovation. Competenze nella complessità“, tema della sesta edizione del Social innovation campus di Fondazione Triulza che si è appena conclusa, registrando una crescita della partecipazione delle superiori di tutta Italia e il consolidamento di una community interessata ai temi dell’innovazione e dell’impatto sociale, che continuerà a lavorare nei prossimi mesi sui temi del volontariato e del “social procurement“. Sono stati circa 13.500 i partecipanti alle 174 iniziative. "Il campus è capace di attivare le nuove generazioni che hanno risposto con proposte fatte di consapevolezza tecnologica, attenzione al sociale e capacità di leggere le connessioni in sistemi complessi", afferma Chiara Pennasi, direttore di Fondazione Triulza.

Uno dei format più richiesti, con 39 team, è stato l’hackathon, che permette di lavorare insieme su sfide reali proposte dai partner che mettono mentor ed esperti a disposizione. Le sfide hanno riguardato l’uso trasversale dell’Ai, la gestione dei rifiuti, l’abitare on demand, nuovi modelli cooperativi di abitare, il supermercato “zero waste“, le “città 30“. In questo contest, il premio speciale Microsoft è andato appunto all’istituto Breda. Gli alunni sestesi hanno creato R3V0, una start-up di consulenza che gestisce servizi che facilitano l’adozione delle norme per una città a 30 km/h. Il programma punta a rendere la viabilità più sicura e a migliorare la qualità della vita, riducendo incidenti e inquinamento: a chi rispetta le norme istituite, vengono inoltre offerti incentivi come buoni sconto o denaro. R3VO utilizza l’intelligenza artificiale per gestire il traffico e ottimizzare le consegne a domicilio, attraverso punti di “picking up“ nei diversi settori della città e l’uso di furgoni elettrici. "Il campus si è rivelato un’esperienza che non solo accresce le competenze tecniche, ma stimola anche la creatività e la consapevolezza sui benefici e le responsabilità legate all’uso della tecnologia", sottolinea Robert Zielonka, community affairs manager Microsoft.