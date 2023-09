Milano, lascia il posto fisso per aprire una libreria per bambini: “Mi hanno dato della pazza”

Ha mollato un blindatissimo posto nella scuola per dare vita a un rifugio "indipendente" destinato a piccoli lettori. A 40 anni Eugenia Spadaro si è regalata l’opportunità della vita, aprendo “Sottosopra“, una libreria per l’infanzia inaugurata proprio ieri, in via Negroli 2. Sarà sempre aperta dal martedì a sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. "Mi sono detta: ora o mai più – racconta lei –. Non avrei potuto aprire una mia attività qualche anno fa, perché la mia bimba era troppo piccola e non avevo le possibilità economiche. Se avessi aspettato altri dieci anni, d’altra parte, non avrei avuto l’energia e il coraggio", spiega Eugenia.

Il suo grande passo ha suscitato l’entusiasmo della figlia di 8 anni, che divora storie di carta, del marito e dei veri amici "ma non nascondo che i più mi abbiano dato della "pazza"" aggiunge. Nata a Reggio Calabria ma a Milano dal 2001, dopo la laurea in Bene Culturali e una lunga esperienza in Fiera Milano come organizzatrice di manifestazioni artistiche, Spadaro è diventata madre otto anni fa e per star più vicino alla sua piccola ha accettato un incarico nella segreteria didattica del liceo artistico Orsoline, dove è stata assunta a tempo indeterminato: "Un ambiente meraviglioso, in cui stavo sempre in contatto coi ragazzi. Anche il rapporto con la preside, Donatella Volontè, è splendido: sono rimasta fino alla fine dello scorso anno scolastico", racconta la neo-libraia, fugando l’ipotesi che la sua decisione sia stata dettata da dinamiche tossiche da ufficio.

“In realtà è tutto successo per caso. Un giorno ho scoperto che erano in affitto i locali di una ex libreria. Da lì ho cominciato a pensare che quello di libraria d’infanzia sarebbe stato il mio mestiere ideale, a cavallo com’è fra il mondo incantevole delle storie, l’ambito dell’educazione e l’organizzazione di eventi". In via Negroli 2 c’era già una libreria con lo stesso nome che però ha chiuso un anno fa.

"Il proprietario delle mura quando ha scoperto che volevo riaprire un’attività simile era felicissimo: è un signore a modo, a cui non interessa massimizzare il profitto ma fornire un servizio di qualità al quartiere". Il canone è di ’’favore’’ considerando le cifre nel mercato milanese: per circa 40 metri quadrati con due vetrine a due passi dalla nuova fermata M4 l’affitto è di mille euro al mese. A marzo sono partiti i lavori e Eugenia ha seguito i corsi di formazione del circuito di librerie indipendenti “Cleio’’ per imparare il mestiere. Giulia Zoavo, art director che vive a New York, ha progettato la grafica. L’architetto Michela Romana ha ridisegnato gli spazi, in un gioco di alternanze fra rosso, bianco e verde fra arredi e pareti.

Sugli scaffali si contano circa mille libri, rivolti a lettori under 13, oltre a 200 giochi. In totale l’investimento ammonta a circa 40 mila euro. Non solo libreria però. "A Sottosopra faremo anche laboratori, letture animate, corsi di inglese, e ci sarà anche una collaborazione con un’ostetrica e una psicologa per approfondimenti rivolti ai genitori. Una volta al mese, i bambini sopra i sei anni potranno rimanere in libreria da soli dalle 19 alle 22 per un evento che sarà tutto dedicato a loro".