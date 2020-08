Milano, 1 agosto 2020 - Un fotografo pubblicitario di 31 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di droga. E' accaduto in via Padre Luigi Monti, zona Ca' Granda, venerdì sera, quando i poliziotti, che sospettavano nel palazzo si spacciasse, sono entrati nell'edificio fingendosi rider con le pizze.

I primi sospetti sono iniziati nei giorni scorsi, dopo che un intervento aveva permesso di individuare un appartamento di via Monti quale probabile luogo di spaccio. Poi venerdì verso l'ora di cena, la polizia, fingendo di dover consegnare delle pizze a domicilio è entrata nella palazzina per un controllo. Uno degli inquilini, però, non ha gradito la presenza accorgendosi che non si trattava di fattorini.

Gli agenti a quel punto, hanno iniziato a scendere le scale per uscire dallo stabile ma l'uomo, con fare aggressivo, li ha inseguiti chiedendo con insistenza spiegazioni. Quando gli agenti si sono qualificati come poliziotti in servizio, però, l'uomo ha cambiato subito atteggiamento, innervosendosi e agitandosi visibilmente. Proprio così i poliziotti hanno capito che poteva essere proprio lui la persona che stavano cercando.

Dopo una perquisizione del suo appartamento è stato rinvenuto un chilo e 100 grammi di marijuana, divisa in 7 confezioni per distinguerne effetti e tipologia, oltre a 100 grammi di hashish. Nella casa sono stati ritrovati anche 3mila euro in contante, verosimilmente provento dell'attività di spaccio, una macchina per confezionare la droga 'sottovuoto', dei sacchetti speciali in cellophane e un bilancino di precisione. L'inquilino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.