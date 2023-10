Policlinico San Donato. Nuovo edificio di 8 piani. Debuttano i primi cantieri

Con i lavori di sbancamento del terreno, sono partite le operazioni preliminari all’ampliamento del Policlinico San Donato, l’ospedale simbolo della città specializzato nel trattamento delle malattie cardio-vascolari, e non solo. Allestito in via Morandi, il cantiere porterà alla creazione del cosiddetto corpo volano. Si tratta di un nuovo edificio, la cui messa in funzione permetterà la totale riqualificazione del settore "A", ossia il comparto più datato del nosocomio, costruito alla fine degli anni Sessanta. Il corpo volano, che sarà messo in comunicazione con lo stesso settore "A", si svilupperà su 8 piani e ospiterà 70 degenze (ognuna con due letti e bagno privato), 5 sale operatorie, mensa, cucina e centrale di sterilizzazione. Una volta terminato il restyling dei reparti già esistenti, la nuova struttura resterà comunque in funzione, nell’ottica di un ampliamento degli spazi e un potenziamento delle attività assistenziali. Al termine dei lavori, sul lato di via Morandi esisteranno dunque due blocchi gemelli, collegati tra loro in un unico segmento ospedaliero capace di soddisfare le esigenze di un numero crescente di pazienti, in arrivo da ogni parte d’Italia.

Tra la realizzazione del nuovo edificio e la riqualificazione di quello esistente, l’intervento ha un valore di 40 milioni di euro. Si prospettano nel complesso almeno quattro anni di lavori, due per costruire il "volano" e altrettanti per ristrutturare il comparto "A". Come previsto dal masterplan approvato dal Comune, il cantiere di via Morandi è stato aperto dopo che il Policlinico San Donato ha concluso i lavori per il nuovo parcheggio dell’ospedale, sul lato di piazza Malàn, dove sono stati ricavati 800 posti auto. A corredo di questo intervento è stato realizzato il parco dei conigli, un’area verde di 90mila metri quadrati tra le vie Monticello e Leopardi.

I lavori appena partiti permetteranno di proseguire e consolidare il processo di potenziamento del Policlinico San Donato.