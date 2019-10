Pieve Emanuele (Milano,) 31 ottobre 2019 - Sequestrati a Pieve Emanuele 10mila pneumatici usati e di dubbia provenienza, all'interno di un capannone di un gommista. Durante un controllo nei confronti della ditta la Guardia di Finanza di Melegnano ha accertato anche la presenza di cinque lavoratori irregolari extracomunitari di cui due, che si erano nascosti tra gli pneumatici, privi di permesso di soggiorno.

All'interno del magazzino, di oltre 600 mq, sono stati poi rinvenuti gli pneumatici qualificati dall'impresa come usati, ma di provenienza sconosciuta, oltre a macchinari per la lavorazione e la ricostruzione di pneumatici usati da immettere successivamente sul mercato nazionale ed estero.

Accertata l'assenza di autorizzazioni e licenze per la lavorazione come pure di certificato di prevenzione e incendio, il capannone adibito a magazzino è quindi stato sequestrato e il titolare è stato denunciato anche per favoreggiamento ed utilizzo di manodopera clandestina. I finanzieri procederanno ad ulteriori accertamenti per ricostruire il reale giro di affari della ditta e per verificare la provenienza degli pneumatici.