PizzAut a Cassina de' Pecchi: Mattarella in visita al ristorante di inclusione

di Cristina Bertolini

PizzAut va in trasferta al Meeting dell’amicizia tra i popoli di Rimini. È la sfida più recente di Nico Acampora, fondatore della pizzeria di Cassina, laboratorio di inclusione per ragazzi autistici, e poi della pizzeria monzese gestita da loro all’Energy Park, nell’area ex Philips. In un padiglione della Fiera di Rimini è stato allestito il ristorante con 200 posti che già i primi tre giorni ha sfornato 4 mila pizze. Ospiti d’eccezione la ministra del Lavoro Marina Calderone e domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già amico di PizzAut, perché ne ha tenuto a battesimo il ristorante monzese. Tanti sindaci e imprenditori chiedono a PizzAut come riprodurre il loro format in altre regioni italiane. Ma qualcuno ha addirittura creato una pagina fake, copiando il profilo social di “Pizzaut nutriamo l’inclusione“ e del fondatore Nico Acampora. Entrambi i profili a prima vista sembrano credibili e fatti abbastanza bene, come fa osservare lo stesso Acampora, ma ci sono elementi che rivelano il fake. Le notizie riguardanti l’associazione vengono utilizzate per veicolare vendite e vincite mirabolanti, idee e obiettivi lontani anni luce dalla mission di PizzAut. Per questo Acampora esorta i suoi sostenitori a non lasciarsi abbindolare e consiglia di segnalare il falso profilo, fornendo le istruzioni per farlo. "La pagina, quella vera – ricorda Nico Acampora – la riconoscete perché è l’unica che ha oltre 220mila follower, mentre l’altra ne ha solo due. Cliccate su quella giusta e segnalate quella fake".

Lo staff di 12 fra camerieri e pizzaioli autistici (su un totale di 25 impegnati a Monza), è riuscito ad adattarsi bene al nuovo ambiente concitato, ai nuovi spazi e ai rumori del padiglione fieristico, piuttosto insoliti per PizzAut. I ragazzi si stanno comportando da lavoratori professionisti, superando i loro limiti, con grande energia e passione. Per un pranzo-tipo preparano 326 pizze cucinate e servite al ristorante, a cui si aggiungono 281 pizze da passeggio cucinate e servite al PizzAutoBus. Sono impegnati 3 pizzaioli, 9 camerieri autistici, supportati da 20 volontarii, per servire oltre 600 persone. Ma PizzAut nutre l’inclusione: nascono nuove amicizie, si fanno anche tante chiacchiere, dispensando 10mila abbracci, 100mila sorrisi e un milione di gesti d’amore. "I ragazzi hanno capito bene che dovevano raccogliere una sfida – racconta Nico Acampora – che spostavamo il ristorante in un luogo strano, dove però ci sono persone che ci vogliono bene. L’amicizia per noi è fondamentale".