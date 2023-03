Pista ciclabile e via le barriere Partono i lavori nella piazza

Più bella e più funzionale: sarà così la nuova piazza del mercato. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione della piazza dove si svolge il mercato settimanale del venerdì, si organizzano manifestazioni pubbliche (nei mesi estivi), ma che è anche porta d’ingresso alla piattaforma ecologica e ospita la Casetta dell’acqua. Un progetto da circa 400mila euro di cui 280mila finanziati da Regione Lombardia e voluto dalla giunta comunale di centrodestra. Una piazza da 10mila metri quadrati, oggi asfaltata, che sarà rimessa a nuovo. "I primi lavori sono quelli affidati al Gruppo Cap per la separazione delle acque fognarie tra chiare e scure, come previsto dalla normativa - dichiara il sindaco Carmine Lavanga -: la successiva sistemazione della piazza è un’opera attesa che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi l’eliminazione dei marciapiedi, il rifacimento dell’illuminazione, la realizzazione di una nuovaciclabile che si collegherà con quella di via Bellini e poi arriverà fino alla statale del Sempione". Inoltre nella nuova piazza del mercato verrà collocato un monumento (un angelo di bronzo con le braccia aperte) regalato dal sindaco alla città, che sarà intitolato ai cittadini poglianesi morti a causa del Covid. "Si tratta di una statua che avevano regalato a me qualche anno fa, io ho deciso di donarla al paese e la metteremo all’ingresso della piazza", conclude il sindaco. Infine è prevista la realizzazione di nuovo ingresso per accedere alla piattaforma ecologica, saranno ridisegnate le postazioni per il mercato settimanale, per risolvere, una volta per tutte la questione degli “spuntisti”. Ro.Ramp.