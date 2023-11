Piantati 225 nuovi alberi nel Parco 1

Al Parco 1 piantati 225 nuovi alberi. Aumentato il patrimonio verde della città, soprattutto in considerazione dei danni causati dai fenomeni atmosferici degli ultimi tempi. I nuovi alberi, tra cui tigli e frassini, sono donati dall’associazione “Selva urbana“ e appartengono tutti a specie autoctone. "Si tratta di un ulteriore tassello alle tante iniziative che portiamo avanti in termini di sostenibilità ambientale – spiega il sindaco Gianni Ferretti – continueremo a lavorare in questa direzione, consapevoli di quanto sia determinante il segno che lasciamo alle future generazioni". "I boschi urbani come questo hanno un importantissimo valore ecologico – spiega l’assessore al Verde e al Decoro urbano, Lucia Galeone – sono un investimento fondamentale per la biodiversità, per migliorare la qualità dell’aria e del terreno e per ridurre l’inquinamento acustico e termico". "Ringrazio l’associazione “Selva urbana“ che ci ha donato gli alberi – aggiunge l sindaco Gianni Ferretti –. Avanti così".