Piano City Milano Stasera il concerto di Carlotto e Paunov

"Da Fryderyk a Robert", stasera Piano City Milano trasloca a Pioltello per il concerto di due grandi, sul palcoscenico per un confronto tutto artistico fra generazioni saliranno il maestro Zharko Paunov e Roberto Carlotto (nella foto), famoso tastierista dei "Dik Dik". Repertorio ampio, dai classici al rock. "L’ingresso della nostra città nel prestigioso circuito del festival diffuso dimostra l’interesse che tutti noi, amministratori, addetti ai lavori e cittadini, riponiamo nelle arti e nel caso specifico nella musica e nei suoi interpreti", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Sarà lei a fare gli onori di casa alle 18 in sala consiliare. Ingresso libero.