Pgt, il sindaco lancia la proposta: "Partecipa anche tu alle scelte"

Il Comune chiama all’appello i propri cittadini per raccogliere suggerimenti e proposte e valutare eventuali verifiche al Piano di governo del territorio. Secondo l’Amministrazione, la partecipazione alle scelte urbanistiche è importante per costruire insieme la città del futuro. I cittadini possono quindi inviare proposte e suggerimenti, tenendo i piedi per terra: il sindaco Rino Pruiti sottolinea infatti che "bisogna tenere conto del contesto socio-economico, con le conseguenze ancora della pandemia, della guerra in Ucraina e dell’aumento dei costi dell’energia e dei materiali che sta mettendo in difficoltà diversi operatori". Quindi, proposte che tengano conto di questi fattori e che possano promuovere lo sviluppo sostenibile della città. I suggerimenti si possono inviare (entro il 7 dicembre) tramite pec, email, progetti su carta da consegnare all’Ufficio Protocollo o via posta, indirizzata al Comune. Le proposte saranno valutate dal Settore Urbanistica. F.G.