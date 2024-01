Petardi fuori dal carcere per l’amico

Il blitz fuori da San Vittore per festeggiare a distanza il compleanno di un amico recluso. I fuochi d’artificio in piena notte. E il controllo della polizia. Venti minuti prima dell’una di lunedì, gli agenti del commissariato Porta Genova sono intervenuti in piazza Filangieri, davanti all’ingresso di San Vittore, per l’esplosione di fuochi d’artificio nei pressi della casa circondariale. Lì hanno notato un gruppo di quattro ragazzi che si stavano allontanando: fermati, hanno raccontato di essere arrivati dalla provincia di Novara per festeggiare il compleanno di un detenuto a colpi di petardi. Un ventunenne italiano è stato indagato per esplosioni pericolose: aveva in mano un razzo. Un coetaneo, alla guida dell’auto con cui i quattro sono arrivati a Milano, è stato segnalato alla Prefettura per consumo di droga perché aveva nascosto un grammo di hashish nel calzino del piede destro; in più, gli agenti gli hanno ritirato la patente. Un venticinquenne moldavo è stato indagato per spaccio: erano suoi i quasi 15 grammi di hashish nel portaoggetti della portiera anteriore destra.

Il quarto ragazzo, un diciannovenne italiano, è stato segnalato perché teneva in un pacchetto di sigarette 0,3 grammi di cocaina e 1,26 grammi di hashish.