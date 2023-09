Al Parco Trotter apre Labzerosei: laboratori per i più piccoli, gratis e sette giorni su sette

Milano – A Milano nasce un nuovo spazio dedicato ai bambini negli spazi rinnovati del padiglione delle ex cucine nel Parco Trotter. Si chiama “Labzerosei” ed è stato realizzato con un investimento del Comune di circa 900mila euro e un finanziamento europeo React-Eu di 1,3 milioni.

Si tratta di un polo laboratoriale dedicato ai bambini e alle bambine di età compresa tra zero e sei anni. In uno spazio di circa 320 metri quadrati un locale ospiterà attività per piccoli e grandi, c'è poi uno spazio immersivo di immaginazione e narrazione, un laboratorio dedicato al coding e alla robotica e un atelier “arte e bottega” dedicato alle arti tradizionali della pittura, scultura e lavorazione dei materiali. “Labzerosei - ha spiegato la vicesindaco e assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo - vuole essere uno spazio aperto e multifunzionale dove i più piccoli possano esplorare linguaggi espressivi in una prospettiva inclusiva e valorizzando un approccio trasversale a saperi e linguaggi”.

Lo spazio è aperto sette giorni su sette: al mattino prevede attività educative e di laboratorio per i bambini dei servizi all'infanzia del Comune di Milano, mentre nel pomeriggio propone un'offerta gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Il palinsesto si arricchisce nel fine settimana con la proposta di attività di laboratorio, di appuntamenti e iniziative culturali dedicate alle famiglie. Sarà gestito dal MUBA, COMIN, Università della Bicocca e della Cattolica, con il coordinamento della direzione educazione del comune.

I lavori di rinnovamento hanno visto il consolidamento delle strutture e il rifacimento del tetto, l'efficientamento energetico e il risanamento conservativo delle facciate storiche. Gli spazi interni sono stati completamente riconfigurati e attrezzati con arredi dedicati e una dotazione tecnologica di alto profilo. Sono in via di ultimazione gli spazi esterni che completeranno l'inserimento della nuova struttura nel contesto del parco.