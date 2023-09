Ottobre Manzoniano a Cormano: Un Mese di Eventi di Giuseppe Nava

Vestito di tutto punto, con il bastone e con la valigia tra le mani, pronto a partire su un marciapiede della Stazione Centrale di Milano e con un treno dell’alta velocità sul vicino binario: Alessandro Manzoni si appresta a vivere simbolicamente la 19esima edizione dello "Ottobre Manzoniano", la kermesse comunale intitolata quest’anno "Sì, viaggiare - In viaggio con Manzoni", per ripensare gli influssi della sua grande cultura sulla società attuale come, appunto, un viaggio tra il passato e il presente. Come da tradizione, per un mese, dal 22 settembre al 22 ottobre, il territorio cittadino ospiterà eventi, spettacoli, convegni e feste di piazza per "sentire Manzoni come uno di noi e per ritrovarsi sempre più a conoscerlo come un vecchio amico", precisa il sindaco cormanese Luigi Magistro. A cominciare dall’anteprima al "Bì" di via Rodari, proprio venerdì prossimo alle 21; Giovanni Chinnici presenterà il suo libro Trecento giorni di sole - La vita di mio padre Rocco, un giudice scomodo".

Senza dimenticare il concerto di musica classica "Note dopo Note", domenica 23 alle 21, all’interno dello splendido giardino di Villa Manzoni, di via Alessandro Manzoni, a Brusuglio. Oltre ai convegni culturali, l’intrattenimento sarà garantito, per esempio, da Germano Lanzoni, dal musical "Gli sposi promessi show" e dagli spettacoli teatrali "Conte di Carmagnola" e "Tre donne svelate dalla luna" al "Bì". "Sono orgoglioso di aver potuto contribuire a costruire anche questo Ottobre Manzoniano, appuntamento irrinunciabile - conclude il vicensindaco di Cormano, con delega alla Cultura, Gianluca Magni -. Come sempre insieme agli appuntamenti dal contenuto più profondo e dalla valenza accademica, come il tradizionale e apprezzatissimo convegno conclusivo, il cartellone offre un ampio ventaglio di forme artistiche e culturali che sapranno accontentare ogni età e ogni sensibilità, con un focus sempre più centrato su Manzoni e le sue opere ma anche sempre attualizzato in forme e proposte diverse e interessanti".