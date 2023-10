Orientascuola per le superiori

Gli insegnanti delle scuole su- periori del territorio mostreranno la loro offerta formativa nella 21esima edizione del Campus Orientascuola, che si terrà venerdì e sabato al Centro culturale Pertini. Un’occasione in cui gli studenti e le loro famiglie potranno girare tra gli stand, trovare materiale informativo e porre domande. Come nelle passate edizioni il venerdì mattina sarà dedicato ai ragazzi delle terze medie di Cinisello accompagnati dai loro docenti, mentre sabato gli alunni e le loro famiglie potranno visitare gli stand dalle 9 alle 12,30. Alle 10 in auditorium le operatrici del servizio orientamento scolastico del Comune, insieme ai professori, illustreranno l’offerta delle scuole superiori proponendo strategie per una scelta consapevole. C’è anche la possibilità di prenotare un colloquio individuale scrivendo a progetti.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it. "Il Campus Orientascuola è un unicum nell’hinterland milanese e riscuote sempre molto successo", dice l’assessora Maria Gabriella Fumagalli. La.La.