Opportunità per falegnami. Serve anche cucitrice

Falegname Cnc, 7 posti. Requisiti: preferibile esperienza pregressa maturata nella lavorazione legno e costruzione mobili, se profilo junior, conoscenza settore legno, patente B; Mansioni: costruzione mobili su misura tramite l’utilizzo di macchinari ed utensili da falegnameria a controllo numerico; Contratto: tempo determinato finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. Apprendistato per profili junior; Sede di lavoro: Osio Sopra; Autocandidature su https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 22625;

Montatore strutture in vetro, 2 posti. Requisiti: patente B automunito, gradita patente C, pregressa esperienza anche breve in attività di montaggio; Contratto: tempo determinato con possibilità di stabilizzazione; Sede di lavoro: Valbrembo; Autocandidature su https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 23061.

Cucitrice, 1 posto. Requisiti: esperienza su macchine da ricamo lineari e taglia cuci, Contratto; tempo determinato sostituzione dipendente part-time 4h; Sede di lavoro: Leffe; Autocandidature su https://offertelavoro.provincia.bergamo.it codice 23067.