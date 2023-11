Opportunità e diritti per tutte

Razzante*

Rispettare le donne, la loro libertà e il loro ruolo nella società e nell’economia significa anche valorizzare il lavoro come strumento di rinascita per le donne vittime di violenza. Le tragedie di Giulia e delle altre vittime di femminicidi interpellano a tutti i livelli i soggetti pubblici e privati affinchè si adoperino per colmare i gap di genere e per far crescere la cultura delle pari opportunità. L’Advisory Board Assolombarda per il Sociale è impegnato da anni sul fronte del rafforzamento dell’indipendenza economica della donna attraverso il lavoro, che è la premessa imprescindibile della sua vera libertà. "Il nostro board – dichiara Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale – insieme alla prevenzione, sente fortemente l’urgenza di colmare i gap di genere, rendendo le donne ‘finalmente libere’ grazie al lavoro e all’indipendenza economica che ne deriva. Una necessità che può fare la differenza in questa difficile ma vitale battaglia per le donne".

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in programma domani, l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale promuove alle 18,30 sul canale 501 di Sky il talk “Finalmente libera”, per sostenere con forza il rispetto delle donne e del loro ruolo nella società. Nel corso dell’evento, moderato da Luigi Casillo, giornalista di Skytg24, interverrà con una copertina Francesca Carollo, giornalista di Mediaset e Presidente di Wall of Dolls. Verranno intervistate Mirja Cartia D’Asero, ad de Il Sole 24 Ore, Marina Mele, Founder e Managing Director Global Leadership Foundation Italy – Società Benefit, ed Elisabetta Camussi, psicologa sociale Università degli Studi di Milano Bicocca, Ordine degli Psicologi della Lombardia e presidente della Fondazione della Professione Psicologica Adriano Ossicini.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica