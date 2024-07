Opere pubbliche:: "A che punto siamo"

I lavori per il restauro di Casa Busca finalmente al via in settembre, quelli per la riqualificazione energetica e il restyling della caserma dei vigili del fuoco in pieno svolgimento, le opere già realizzate nei primi mesi dell’anno e quelle in lista d’attesa. A margine un primo report dal concorso di idee bandito, tre mesi fa, per il restyling di tre piazze “critiche”, piazza Garibaldi, piazza Giovanni XXIII e Largo donatori del sangue: termini per la presentazione dei progetti da poco scaduti, al protocollo comunale ne sono pervenuti 64, "a breve li visioneremo". Anche una carrellata su opere concluse o al via nel dibattito consiliare dell’altra sera sullo stato di attuazione del programma amministrativo. Il punto sulle opere a cura dell’assessore ai Lavori pubblici Nadia Ornago.

"Rispetto alla programmazione di inizio mandato contiamo almeno 6 cantieri aperti e conclusi o ancora in svolgimento: cito il parco di via Sicilia, i lavori di adeguamento del centro diurno disabili partiti proprio nei giorni scorsi, la riqualificazione della caserma dei vigili del fuoco". In lista d’attesa, da qui a settembre, interventi a pioggia di manutenzione su strade e marciapiedi. Da settembre l’appuntamento con la "a" maiuscola con l’avvio dell’intervento di restauro a Casa Busca. I lavori, ricordiamoli, erano stati assegnati in maggio ad un’impresa di Roma, dopo una manifestazione di interesse cui avevano partecipato 55 operatori da tutta la penisola. Al via il primo lotto, con un salvadanaio di oltre un milione di euro, al termine di un percorso progettuale durato anni e, da poco concluso, di un tavolo partecipativo con la cittadinanza che ha visto anche il contributo di alcuni esperti del Politecnico di Milano. M.A.