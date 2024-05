Operazione Villoresi . Rischio esondazioni via alle esercitazioni

Quattordici volontari della protezione civile di Lainate e sei volontari della Seo di Bollate, si sono formati e allenati per intervenire in caso di esondazione. L’esercitazione si è svolta a due passi dal canale Villoresi dove hanno allestito un campo, messo in funzione le motopompe per abbassare il livello dell’acqua e rafforzato l’argine con l’utilizzo di sacchetti di sabbia. "I cambiamenti climatici ci hanno messo davanti, anche nell’ultimo anno, alla necessità di essere pronti ad intervenire in situazioni di emergenza. Negli ultimi mesi, ogni 5 giorni, i volontari del gruppo di Protezione civile comunale di Lainate sono stati messi in allerta dalla situazione meterologica. Ecco perché studiare tutti i rischi e prepararsi ad intervenire è fondamentale - dichiara l’assessore alla Protezione civile, Maurizio Lui -. Oltre all’esercitazione di routine necessaria per mantenerci allenati, è stato importante per noi confrontarci anche con squadre esterne di Comuni limitrofi per fare rete". Insieme ai volontari della Protezione civile lainatese c’erano quelli della Squadra emergenza pperativa di Bollate che ha più di 40 anni di esperienza sul territorio nell’affrontare emergenze di diverso genere.

Ro.Ramp.